El diputado Local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, afirmó que si el partido al que representa solicita a la Junta de Coordinación Política su remoción de la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se retirará de la bancada priista aunque no se apruebe dicha solicitud.

“Si hacen la solicitud a la Junta, en ese momento me voy a separar de la fracción, piensan que las dirigencias siguen estando en los temas de los años 70, pero los diputados tenemos decisión propia, acompañe muchos temas del partido pero no voy a acompañar caprichos, ni ocurrencias, yo no lo voy a hacer”, lapidó.