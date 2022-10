Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigieron al gobierno del estado replantear la estrategia de seguridad, para garantizar a la ciudadanía armonía y estabilidad.

Al fijar el posicionamiento semanal en conferencia de prensa, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, se solidarizó con los familiares de servidores públicos y personas de la sociedad civil que han perdido la vida a consecuencia de la inseguridad, “son hechos que nos lastiman a todos, a todas y todes”.

El PRD no ha sido obstáculo en los esfuerzos que se hacen para la pacificación de Michoacán, en su momento se brindó el respaldo a la creación de la Guardia Nacional y se ha dado el voto de confianza al Estado para que atienda el tema, que es urgente, sin embargo, no observamos una estrategia clara.

“Hoy Michoacán hoy vive en la zozobra, en el miedo, en la intranquilidad, por eso, desde este espacio, desde el PRD exigimos al gobierno del estado replantear la estrategia de seguridad pública, que se coordine con la Federación y pueda garantizar la armonía, restablecer la paz, tranquilidad y que todas y todos tengamos estabilidad”, expresó Ocampo.

El dirigente partidista hizo un recuento de los hechos que se han suscitado y en los que han perdido la vida servidores públicos y personas de la sociedad civil, y que han lastimado a la sociedad. A un año de este gobierno estatal no hay estrategia clara para atender la seguridad; el Fortapaz ha sido un programa hecho en el aire, que opera sin transparencia y que no ha llegado a los Municipios, y la Guardia Civil, que solo cambió de imagen, la forma y no el fondo. ¡No vamos mejor!

“Michoacán está llegando a un punto insostenible al referirse a la violencia que se vive en el país, por lo cual hacemos un llamado al gobierno del estado para que recupere el estado de derecho”, enfatizó.

Michoacán sin estrategia de seguridad pública

⁃El 29 de junio del 2021 desapareció Gilberto Mejía Salgado Presidente Municipal electo de Penjamillo y días después la planilla electa para el periodo 2021-2024 renunció.

⁃El 6 de Febrero de 2022 localizaron sin vida al Síndico suplente de Tocumbo Jorge Alberto L.

⁃El 7 de febrero de 2022, después de estar desaparecido encontraron sin vida a Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec.

⁃En febrero de 2022 ejecutan a más de 10 personas que asistieron a un velorio en la localidad de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos.

⁃El 10 de marzo del 2022 asesinaron a César Valencia, alcalde de Aguililla.

⁃El 27 de marzo de 2022 en un ataque armado en el palenque de Zinapécuaro un saldo de 20 personas muertas y 4 heridas.

⁃En junio de 2022 hubo una ola de violencia que dejó o a 45 personas sin vida en 6 días, (del sábado 11 de junio al jueves 16 de junio) de acuerdo al reporte diario de la Comisión Nacional Seguridad (CNS).

⁃El 27 de junio de 2022, localizaron sin vida al Síndico del municipio de Jiménez, Noé Ornelas Sandino, sobre el tramo carretero estatal, La Soledad-La Estancia.

⁃El 29 agosto de 2022 asesinaron al director jurídico de Jacona.

⁃En el mismo mes de agosto de este año fue localizado sin vida el director de seguridad pública de Irimbo, Jorge Flores.

⁃El 15 de septiembre asesinaron al delegado de tránsito de Vista Hermosa (Juan Manuel R).

⁃El Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Omar Colín, fue asesinado junto a su padre en Zitácuaro, el pasado martes 27 de septiembre.

⁃La muerte de Francisco Eduardo Martínez Martínez, hijo del ex diputado local José Trinidad Martínez Pasalagua

Por todo lo anterior, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo reiteró el llamado al gobierno del estado a replantear la estrategia o que se hagan los cambios necesarios en esta área; así como reactivar el Consejo Estatal por la paz, en el que participan todos los sectores de la sociedad civil y que este gobierno ha minimizado.