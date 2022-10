Nuestro movimiento sigue creciendo y expandiéndose a través de la geografía michoacana, puesto que hombres y mujeres libres han decidido abonar a la transformación y al gran proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó Juan Pablo Celis Silva, Presidente de Morena en Michoacán.

Que no se desesperen los neoliberales, apenas llevamos un mes en la dirigencia partidista y los alcaldes ya se dieron cuenta que nuestro movimiento está haciendo la diferencia y el cambio verdadero.

Asimismo, hizo hincapié en que de manera libre y voluntaria los seis alcaldes que decidieron formar parte de Morena serán garantes de los principios básicos de la transformación: no robar, no mentir y no traicionar.