El diputado Óscar Escobar Ledesma no regresará a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Michoacán, así lo afirmó en entrevista con medios de comunicación tras su renuncia al grupo parlamentario.

Además, refirió que luchará por permanecer en las filas del partido y utilizará los recursos que se encuentren a su alcance en caso de que se busque expulsarlo de esta fuerza política, ello ante la advertencia del secretario general del comité estatal, Javier Estrada Cárdenas.

“Si no me quieren ni modo, voy a dar la pelea desde los órganos institucionales por que hay un procedimiento y conozco perfectamente el proceso de expulsión, (…) habrá que ver qué voz la está haciendo (solicitud de expulsión), no está calificado y no puede usurpar funciones de presidente”, aseveró.

El ahora diputado independiente puntualizó que en primera instancia, el comité estatal tendrá que solicitar su expulsión ante los órganos correspondientes y posteriormente, tendrá un derecho de audiencia donde se determinará si existen o no elementos para su expulsión.

Toda vez que destacó peleará hasta la última instancia que existe dentro del PAN, para así mantenerse dentro de este partido político, ya que consideró como un “absurdo” su solicitud de expulsión al señalar que únicamente se encuentra renunciando a la bancada, más no al partido.

Escobare Ledesma se dijo respetuoso de los estatutos, el comité estatal e inclusive el nacional, más no así de las personas que actualmente se encuentran al frente del PAN en Michoacán, al aseverar que han predominado las imposiciones desde esta presidencia.

“Ni me interesa la comisión (gobernación), ni ser coordinador. Estoy por la vía independiente y voy a dar la lucha total a favor de mi partido. (…) Se hizo una consulta indicativa, la gane, la mandé por oficio, nunca se convocó. Pedí la comisión de gobernación como un trato justo,se me ignoró, no se me escuchó, ni atendió, no se dijo ni si, ni no”, agregó.