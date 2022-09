El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Michoacán, continuará trabajando aunque haya perdido la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), afirmó la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Congreso Local, Mónica Lariza Pérez Campos.

Y es que ante la salida de la bancada azul del diputado Óscar Escobar Ledesma, esta fuerza política perdió la oportunidad de presidir la JUCOPO, al no contar con la cantidad de legisladores suficientes (20 por ciento).

Por lo cual, según lo referido por la coordinadora panista, será el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el que encabece este órgano del Congreso Local durante el segundo año legislativo.

“El PAN no trabaja por buscar la presidencia de la JUCOPO, si no para el bien de Michoacán, habiendo presidencia o no, se tiene que trabajar. (…) Primero está el partido que los intereses personales, el que se va, es por que el interés personal es primero”, lapidó.

Pérez Campos finalmente reiteró que la bancada se mantiene fuerte y unida trabajando, por lo cual, no es una perdida no presidir la JUCOPO por la salida de Óscar Escobar, quien además señaló, no aviso de manera preliminar su salida.