El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar realizó la firma de convenio con la “Fundación Pas”, el cual busca implementar estrategias y actividades dirigidas a la divulgación, promoción y respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, para evitar su vulneración, a la par de fomentar una cultura de prevención y atención del abuso sexual infantil.

Lo anterior, en el marco de la conferencia: “Ciberacoso”, impartida por la senadora Josefina Vázquez Mota, en compañía de diversos ponentes, entre ellos el representante de la “Fundación Pas”, Eduardo Cruz Moguel respectivamente, a quienes el alcalde agradeció por compartir información de suma relevancia y que abona de manera importante a Morelia, para poder lograr que niños, niñas y adolescentes vivan en paz.

“Nosotros tenemos tres pequeños hijos, uno de ellos ya entró a la adolescencia y es preocupante ver estas estadísticas que hoy nos comprometen más, nos hacen ser más sensibles para poner más atención, así que gracias por compartir esto por Morelia, por firmar con nosotros este convenio. Nos comprometemos muy fuertemente para trabajar juntos y juntas y poder decir que la capital michoacana es un lugar libre de trata” expresó Alfonso Martínez.

El edil capitalino externó que esta conferencia se dio gracias al gran esfuerzo de la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández y todo su equipo de trabajo, quienes la hicieron posible por su compromiso con las familias morelianas, a la que involucraron a todos los sectores de la sociedad para atender el ciberacoso y otros delitos que afectan a la niñez y la adolescencia.

En su participación, la senadora detalló estadísticas que señalan que más de 16 millones de personas de 12 años y más han sido víctimas de ciberacoso en México; asimismo informó que este país ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil y el primer lugar en turismo sexual de bebés y bajo este contexto propuso lo siguiente:

“Querido alcalde, querida Paola, me gustaría mucho que una acción después de este foro sea reunirnos con todo el sector turístico que es extraordinario aquí en Morelia y que se pueda firmar un convenio para que los depredadores sexuales no tengan en su mapa a esta ciudad extraordinaria y ojalá tampoco tengan en su mapa a Michoacán completo, que sepan que aquí no pueden actuar y seguir destrozando vidas, esto sería importantísimo que lo hiciéramos” finalizó Josefina Vázquez Mota.