Lunes por la mañana, circulaba sobre el Periférico Paseo de la República, justo a la altura de Casa Michoacán, antes Casa de Gobierno con rumbo hacía Avenida Camelinas. Por alguna extraña razón siempre corro con la suerte de que ese alto me toqué acompañado de un tráfico excesivo. Generalmente escucho la radio o pongo alguna canción que me distraiga de la odiosa espera. Sin embargo, en esa ocasión decidí voltear la mirada hacia la izquierda; me sorprendí al ver una barda pintada que decía #EsClaudia.

Quizá esa “pinta” pueda resultar un tanto engañosa para la gente que no está muy involucrada en los temas político-electorales, sin embargo, me di cuenta que la sucesión presidencial había iniciado y que los grupos en favor de Claudia Sheinbaum en Michoacán ya estaban inquietos por que comenzara el 2024.

Poniendo más atención a mis alrededores, me percaté que también había mensajes en apoyo al Canciller Marcelo Ebrard, otra de las ‘corcholatas’ que está en la pelea por representar a Morena y a sus aliados en los próximos comicios.

Lo cierto es que la sucesión presidencial está muy apresurada, considerando que aún faltan un par de años para que Andrés Manuel López Obrador deje la Silla, por lo que los suspirantes hacen de todo por llamar la atención: desde conciertos y videos en Tik Tok, hasta berrinches y pataleos en exigencia de piso parejo.

Sin embargo, en Michoacán ya varios actores políticos han intentado aprovechar el escenario nacional de las corcholatas para intentar ‘revivir’, porque recordemos que en la política no existen cadáveres, solo moribundos.

Al Canciller lo arropan varios grupos en el Estado; entre ellos el coordinador de Avanzada Nacional en Michoacán, Wilberth Rosas Monge, fiel escudero del Senador Cristóbal Arias Solís. Pero hace algunos meses también Salvador Torres Barreto presentó la agrupación Movimiento Progresista, donde lo acompañaron algunos diputados locales y ex morenistas.

Asimismo, en días pasados fue anunciada la Senadora Blanca Piña Gudiño como coordinadora en Michoacán de los Comités en Apoyo a Marcelo Ebrard, por lo que de ser electo como candidato de Morena y sus aliados, será interesantísimo ver trabajar juntos a personajes antagónicos dentro de la ‘izquierda’ michoacana. O quizá apliquen la frase de ‘juntos’ pero no revueltos’, lo que ocasionaría una ruptura poco favorable para el Canciller en el Estado.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum, está representada por Raúl Morón Orozco, otro personaje político que jugará las pocas fichas que aún le quedan, intentando ser el representante ‘oficial’ de la Jefa de Gobierno de la CDMX, no olvidando que el ex alcalde moreliano no logró ni siquiera posicionarse como Consejero Nacional de Morena y su grupo político cada vez pierde más fuerza al interior del Estado.

Por otra parte, el Partido del Trabajo seguramente arropará a la única opción tangible que tiene para seguir teniendo vida orgánica, me refiero al Diputado Federal; Gerardo Fernández Noroña, que seguramente utilizará Reginaldo Sandoval y sus huestes para brillar, aunque sea en lo mediático.

Hasta el momento eso es lo que se sabe en Michoacán, puesto que nadie se ha decantado abiertamente por el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, ni por el Senador Ricardo Monreal que ha palabras de muchos analistas políticos es el rival más débil, por lo que no muchos intentan decantarse por él.

Llegado el momento en la definición por la candidatura a la sucesión presidencial, seguramente los que hoy se ostentan como representantes de las ‘corcholatas’ en Michoacán serán opacadas por figuras que al día de hoy cuentan con vida orgánica dentro de posiciones de verdadero poder.

Sin embargo, el análisis de fondo que deben plantearse los asesores y las corcholatas mismas, es si personajes como los que acabo de mencionar les suman o les restan adeptos, o quizá por ahora solo se dejen apapachar por todas y todos buscando generar simpatía y seguidores.