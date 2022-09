La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Anabeth Franco Carrizales, consideró que la despenalización del aborto es “un tema muy sensible”, por lo cual, no puede adelantar la postura de la bancada guinda en este tema.

Y es que al ser cuestionada sobre la iniciativa que será presentada en el Congreso Local por la diputada Adriana Hernández Íñiguez para acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo jueves, la diputada morenista evitó posicionarse al respecto.

“Es un tema muy sensible y creo que ustedes deben tomarlo mejor, son la vida de las personas, son seres humanos. Que efectivamente no somos nadie para juzgar la determinación de una mujer, pero no es contra el partido, o alguien más, si no contra la vida de una mujer y un feto”, dijo.

Reiteró que no se encuentra en contra de la despenalización, sin embargo, destacó que se revisarán los lineamientos que se trabajen en la comisión de Justicia para poder dar una solución al tema.

Cabe mencionar que la iniciativa que presentará la diputada Adriana Hernández únicamente busca que el Congreso de Michoacán no incurra en desacato ante la determinación de la SCJN y no busca legalizar el proceso del aborto.