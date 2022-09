El turismo nos humaniza, solidariza y libera, afirmó la diputada Samanta Flores Adame, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso, al entregar la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano” al doctor Genovevo Figueroa Zamudio.

En acto solemne, la legisladora por Pátzcuaro reconoció la labor realizada por Genovevo Figueroa en el nombramiento y difusión de pueblos mágicos, ciudades patrimonio, gastronomía michoacana, región costa, tierra caliente, Ruta Don Vasco, Mariposa Monarca, la Pirekua, por mencionar algunos de los logros.

Aseveró la importancia de reconocer e impulsar a quienes hacen posible la magia en Michoacán, como lo ha realizado Figueroa Zamudio

Flores Adame expresó que la industria turística por su nobleza tiene un gran potencial para detonar la economía de la entidad.

La diputada Samanta Flores invitó a las y los michoacanos a creer en el turismo como una actividad noble que abre las puertas a la vanguardia, justicia e igualdad.

Por su parte, Genovevo Figueroa afirmó que es necesario abordar el turismo como una industria en creciente desarrollo, que aporta al producto interno bruto y que permite conocer los maravillosos destinos de México y Michoacán.

El condecorado invitó a los asistentes a sentirse orgullosos de la riqueza que se tiene en Michoacán.

Me he convertido en un entusiasta promotor del turismo, estoy convencido de que es una actividad económica que tiene un factor de desarrollo. He podido apreciar e impulsar la gran riqueza que tiene la entidad desde la meseta purépecha, la cañada de los 11 pueblos, la costa, tierra caliente, los lagos, ríos, cascadas, la belleza de nuestros volcanes. Nuestros lugares están llenos de historia, cultura y tradición.