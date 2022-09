El diputado presidente de la comisión de migración del Congreso de Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, afirmó que no permitirán que se desaparezca la secretaría que se encuentra habilitada para darle atención a los migrantes michoacanos y a sus familias.

Y es que consideró que no se debe de poner en juego la atención a los migrantes ante los pleitos que se mantienen dentro de una fuerza política (PT), por lo que adelantó que se defenderá a dicha dependencia toda vez que especificó no se realizará por la titular, si no por la labor que se realizan.

Por cuestiones internas de un partido para hacerle daño a quien encabeza la secretaria, vamos a defender la secretaría del migrante, (…) representa la estabilidad económica y paz social para respaldarlos, no nada más en el tema de divisas, si no en la atención a familias y atención a migrantes.

Cabe recordar que el diputado Baltazar Gaona García del Partido del Trabajo (PT) propuso durante el primer año legislativo que se elimine la Secretaría del Migrante y se convierta en una dirección que se encuentre a cargo de la Secretaría del Bienestar.

El motivo por el cual consideró se debe de desaparecer la dependencia según Gaona García, es que la actual titular, Brenda Fraga, se encuentra utilizando el recurso público destinado a la migración para presuntamente someterse a cirugías estéticas.

En otro tenor, Manríquez González, consideró que de acuerdo a lo presentado durante el primer informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, a la administración estatal le ha faltado abordar a los paisanos y sus familias.

Finalmente, el diputado perredista afirmó que antes de que culmine el año se podrá instalar la figura del diputado migrante en la entidad, para que al realizarse la reforma electoral ya se encuentre contemplado para la entidad.