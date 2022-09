Un hombre que se labora como payaso resultó con algunas lesiones leves, al ser blanco de una agresión a balazos en un inmueble del Fraccionamiento Altamira de la ciudad de Zamora. Hasta el momento se ignora el móvil del atentado.

Trascendió en la labor reporteril que, durante los últimos minutos del domingo anterior, habitantes del citado asentamiento reportaron al número de emergencias 911 que, sobre las calles Moscú y Atenas se habían escuchado varios disparos de arma de fuego.

Al lugar se trasladaron los elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Sedena, los cuales dentro de una vivienda localizaron al hombre con algunas heridas, por lo que solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Enseguida llegaron los paramédicos de Rescate quienes, tras valorar al afectado indicaron que éste solo presentaba un rozón en un hombre, así como abrasiones causadas por el vidrio de la ventana que se rompió debido a los impactos.

El afectado dijo llamarse Leonardo C., S., mejor conocido como “Payaso Arrozito” de 34 años de edad, el cual no requirió ser llevado a un nosocomio, ya que las lesiones que sufrió no ponen en riesgo su integridad física.

Más tarde llegó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, junto con Agentes Investigadores para realizar las investigaciones correspondientes, con la finalidad de esclarecer lo sucedido.