El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Prieto Gómez, afirmó que el acto que realizó el pasado fin de semana el gobernador de la entidad michoacana, Alfredo Ramírez Bedolla, fue un desinforme de gobierno, además, consideró que: alguien que salió en una tómbola, no puede gobernar.

Además, refirió que durante este mitin en la Plaza Valladolid el mandatario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dedicó hasta un 70 por ciento de su tiempo en hablar del gobierno pasado a cargo de, Silvano Aureoles Conejo.

“Michoacán cada día está peor, (…) Esa frase de retomamos el rumbo no deberían de decirla, su tiempo se lo dedicó al gobierno anterior, no dijo una sola acción que haya cambiado la vida de los michoacanos, no necesitamos mentiras, queremos ver resultados”, lapidó.