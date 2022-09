Representantes populares del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), señalaron que el primer informe de gobierno estatal fue de mentiras, faccioso, sin resultados y con retrocesos.

Al fijar el posicionamiento semanal, desde la emblemática plaza ecuestre a José María Morelos de esta ciudad, Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, dijo que el pueblo de Michoacán no merece un informe de mentiras, merece saber la realidad que vivimos, un estado donde galopan la corrupción, la falta de transparencia, la inseguridad, los conflictos sociales con el magisterio, desapariciones forzadas, y el abandono a los municipios, “no se puede gobernar culpando al pasado, se tienen que hacer responsables de lo que sucede en el estado”, acotó.

Nosotros no vamos a claudicar, es tiempo de tomar nuestra vocación, no nos vamos a achicar, no nos vamos a esconder, al contrario, en situaciones adversas siempre sale lo mejor de nosotros. Y claro que no somos iguales, con nosotros no hay improvisación; el PRD sí sabe gobernar.

Por su parte, la diputada local y coordinadora de la Representación Parlamentaria, Julieta Gallardo Mora, afirmó que no somos iguales, porque hoy al gobierno del estado no le importa garantizar los derechos de las mujeres.

Hay funcionarios sin sensibilidad, sin capacidad ni conocimiento para atender los problemas de violencia que enfrentan las niñas y mujeres todos los días. Las cifras de feminicidios aumentaron 11% con relación al 2021 y Michoacán presentó su semestre más violento de los últimos 8 años durante el primer año de gobierno de Bedolla.

En su intervención, el Diputado Local y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, Víctor Manríquez, aseguró que sí hay diferencias entre el anterior gobierno estatal y el actual, ¡Claro que no somos iguales!, porque el gobierno actual recibió finanzas en orden, calificación financiera positiva, obras de infraestructura muy avanzadas, incluso algunas, que han tenido el cinismo de inaugurar por segunda ocasión como el campus de la Universidad Michoacana, en Uruapan.

Bedolla si recibió un estado gobernable; claro que no somos iguales por que antes en Michoacán había un gobierno soberano y ahora solo tiene un gerente.

¡Claro que no somos iguales!; Hoy gobiernan el miedo y la delincuencia

El Senador de la República, Antonio García Conejo, afirmó que hoy en Michoacán gobierna, el miedo y la delincuencia, tan solo en el primer semestre de 2022 fue el más violento y peligroso de los últimos 8 años, ¡Claro que no somos iguales!

Este gobierno estatal desapareció la policía y la sustituyó, sin estudios, sin planeación y sin visión por una guardia civil que nadie sabe qué hace o que significa, una Guardia civil que nadie sabe qué hace.

“El ejecutivo estatal comete el mismo error al tratar de militarizar el estado de Michoacán, no es otra cosa más que una copia barata de la estrategia que el individuo de palacio nacional quiere realizar”, agregó García Conejo, quien cuestionó que la “buena relación” que presumen con el gobierno federal no se ha traducido en apoyos a Michoacán, pero que además, fueron ellos mismos los que le cerraron la puerta, no al anterior gobernador ,sino a todo Michoacán solo por no ser parte de su grupo.

Por su parte, Elena Vega Uribe, Síndica del Municipio de Puruándiro y Coordinadora de Síndicas y Síndicos del PRD, fijó su postura en contra del primer informe estatal porque no informan de las carencias que persisten y lo que han dejado de hacer, “no es real lo que dicen de que han recuperado el rumbo, los municipios siguen en el abandono, y presumir que visitó los 113 municipios, no es un logro señor gobernador, es su obligación”.

Este gobierno presume ser municipalista, exigimos entonces que sea municipalista y deje de discriminar, debe ser incluyente, con apertura y sumar esfuerzos para que municipios crezcan en todos los aspectos.

En el uso de la palabra, el diputado federal Mauricio Prieto y Coordinador de las y los diputados federales michoacanos del PRD, sostuvo que el informe estatal fue mentira tras mentira, y es muy sencillo, -argumentó-, “nadie puede gobernar a Michoacán cuando sale una tómbola, cuando no está preparado para gobernar este bello estado”.

Mauricio Prieto enumeró una serie de mentiras y contradicciones del gobernador michoacano y su gabinete, quienes han informado que llegarán 8 mil millones de pesos para carreteras, han informado que habrá la federalización educativa y que instalarán las oficinas del IMSS, todo es falso porque no existe recurso etiquetado presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El legislador michoacano cuestionó la falta de sensibilidad del gobierno estatal que durante el fin de semana se dedicó a protagonizar un evento político multitudinario en lugar de acudir a apoyar a los damnificados por el sismo en los municipios de la Sierra-Costa.

Asistieron a este posicionamiento, José Guadalupe Aguilera Rojas, Secretario General del PRD; Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación Política; Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología; Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas y Rosario Cruz García, Secretaria Técnica del PRD; la diputada federal Macarena Chávez, el diputado federal Francisco Huacus, el dirigente estatal del PRD en Morelia, Nilton Valladares, y demás invitados especiales.