Como un acto simbólico que busca reconocer y estrechar los lazos de cooperación con base en los valores de la solidaridad, el respeto y la amistad entre la capital michoacana y el país de Irlanda, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar entregó este lunes en ceremonia solemne, el nombramiento de Huésped Distinguida a la Embajadora de Irlanda en México, Maeve Von Heynitz.

Durante el acto en el que el alcalde expresó su agradecimiento por la visita de la Excelentísima Embajadora de Irlanda, dijo que Morelia está en un momento muy importante y relevante de ascenso para darse a conocer a nivel nacional e internacional, “aunque es una ciudad que tiene una gran historia, tradiciones, gastronomía tenemos mucho más que platicar, contar y compartir, por eso nos da mucho gusto tener a personalidades como usted embajadora en Morelia”.

Agregó que Morelia es una ciudad educadora y la segunda ciudad que más universidades per cápita tiene en el país, pero que además cuenta con instituciones como Knotion en donde se rompen paradigmas a nivel internacional, un modelo educativo implementado por una familia moreliana con descendencia irlandesa en el municipio, una institución que ha roto fronteras a nivel internacional y que va un paso adelante no solamente de la educación en México si no delante de la educación mundial.

Ante ello, aprovechó el momento en el que se da el nacimiento de una amistad con Irlanda y el municipio de Morelia, para pedir a la embajadora su apoyo de platicar lo hermoso que es la ciudad, la calidez de su gente y todo lo que Morelia tiene para compartir con el mundo entero y específicamente con el país que representa en México.

“Para nosotros es importante su visita, que gusto tenerla en Morelia, esperamos estar a la altura de sus expectativas y si es así, que nos ayude a compartir un poquito de Morelia porque queremos que vengan muchos irlandeses a visitar ésta que es ciudad Patrimonio de la Humanidad y Ciudad Creativa de la Música.

Por su parte, la Embajadora agradeció al Presidente y a las y los integrantes del Cabildo por su cálida bienvenida a Morelia y el reconocimiento otorgado el día de hoy. “Me siento muy honrada de visitar por primera vez esta bella ciudad con tan grande importancia histórica y cultural para México como lo es Morelia y hacerlo en mes patrio.”

Con motivo de la conmemoración de las fiestas patrias compartió un ejemplo de cómo Irlanda, al igual que Morelia, también se encuentra presente en los orígenes de México como nación a través de un par de figuras históricas como Guillen de Lampart – o William Lamport quien se convirtió en un activista por la soberanía de México y los derechos de los pueblos indígenas, y Juan O Donojú, último Capitán General de la Nueva España, quien firmó el Tratado de Córdoba a tan solo seis semanas de su llegada a México.

Cabe resaltar que Maeve Von Heynitz, posee una gran experiencia en materia diplomática, fue Tercera Secretaria, en la División de Economía, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dublín, tercera Secretaria, en la Embajada y Representación Permanente de Irlanda ante la ONU, en Viena, primera Secretaria, en la Embajada y Representación Permanente de Irlanda ante la ONU, en Viena, integrante de la Sección Internacional Este/Oeste, de la División Irlanda-Reino Unido, en la Primera Secretaría, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dublín, jefa de Misión Adjunta, de la Primera Secretaría de la Embajada de Irlanda, en Tel Aviv, jefa de Misión Adjunta y Oficial de Prensa y Asuntos de la Unión Europea, de la Primera Secretaría de la Embajada Irlandesa en Berlín.

Además, directora Adjunta de Planeación Estratégica para la Unión Europea, de la Primera Secretaría, del primer ministro de Irlanda, en Dublín, consejera Diplomática y directora de Relaciones Internacionales, de la ministra consejera del Ministerio de Finanzas, en Dublín, jefa de Misión Adjunta, de la ministra consejera, de la Embajada de Irlanda en Berlín, secretaria General Adjunta, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda. En mayo del 2021, fue designada Embajadora de Irlanda en México, concurrente a Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cargo que ostenta hasta la fecha.