No puede llamarse ilegítimo un gobierno que es respaldado por el pueblo y que fue electo por miles de michoacanos que no querían más corrupción, gastos frívolos y gobernantes que lo único por lo que luchaban era por intereses particulares y no por el bien colectivo, mencionó Juan Pablo Celis Silva, Presidente de Morena en Michoacán.

No se trata de culpar al pasado, se trata de rescatar a Michoacán de los malos gobiernos que destrozaron las finanzas públicas del Estado y que gastaron más de mil 227 millones de pesos en aeronaves a costa del erario público, así como el derroche de recursos en vanidades y privilegios, lo que provocó una crisis en las instituciones estatales.

El dirigente morenista, resaltó que los voceros de Silvano Aureoles no tienen vergüenza, puesto que en el pasado proceso electoral utilizaron todas las estructuras del gobierno para comprar la gubernatura, sin embargo, resaltó que el pueblo de Michoacán es mucha pieza para un gobierno frívolo como el que representó el PRD.

Afortunadamente el pueblo de Michoacán tiene memoria; no olvidan que la salud se utilizó como botín político; que la Policía Estatal se manejó en contra de las comunidades indígenas; que dejaron a los mandos policiacos y a sus familias en el desamparo; que durante el gobierno de Aureoles Conejo se vivió la peor crisis de inseguridad en la historia; que convirtieron a Michoacán en un estado de riesgo para ser mujer y que con el apoyo de Enrique Peña Nieto y el Virrey Alfredo Castillo, permitieron la existencia de grupos armados en la geografía de la entidad.

En el pasado proceso electoral, el pueblo de Michoacán le demostró su desprecio y desaprobación al gobierno perredista encabezado por Silvano Aureoles, el cual no solo quedó desprestigiado, sino que lapidó la confianza de los michoacanos y hoy vive en el basurero de la historia.