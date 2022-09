La Secretaría de Educación del Estado (SEE) impondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable por la falsificación de documentos en busca de obtener una clave.

Tras las recientes tomas de las oficinas centrales de la SEE, apareció un expediente en el área de la Subdirección de Personal que indicaba se asignara clave a una persona; sin embargo, se detectó que la firma y el sello no correspondían a los oficiales.

El titular del Enlace Jurídico, Ricardo Díaz Ferreyra, señaló que no van a pasar por alto la situación y se llevará hasta las últimas instancias judiciales, “el documento tiene una firma similar a la mía y los sellos aunque se parecen no coinciden con los que nosotros manejamos, tampoco corresponde la nomenclatura ni el número de oficio”.

Hasta el momento la persona “beneficiada” no ha sido localizada, pues no tiene registro de trabajador. Ante esta situación ya se elabora la denuncia por parte del departamento del Enlace Jurídico de la SEE por la usurpación de identidad y falsificación de firmas y sellos oficiales.