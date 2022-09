El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo (Memo) Valencia Reyes, respondió a las declaraciones del diputado priísta Marco Polo Aguirre Chávez, sobre la dirigencia nacional de dicha fuerza política a cargo de Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas.

En este sentido, Memo Valencia aseguró que si bien se debe de dar la vuelta al tema, el diputado priista fue un florero para Alfredo Castillo Cervantes, ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

Me acuerdo de los floreros de Alfredo castillo, de esos floreros me acuerdo y que se ponía de tapete, hay que darle la vuelta al tema, no es de mayor relevancia. (…) Yo creo que no hay que darle mayor importancia a la opinión del compañero diputado.