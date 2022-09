Bajo los principios básicos de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar, es que el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla ha emprendido su lucha por el rescate de Michoacán y por el bienestar de la región, mencionó Juan Pablo Celis Silva, Presidente estatal de Morena.

Hace un año inició el cambio verdadero de Michoacán y hoy los resultados se notan, con un gobierno innovador, comprometido con el bienestar, austero y cercano a la gente, es como se está recuperando la confianza de miles de ciudadanos que están respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación y lo están viendo hacerse realidad.

El dirigente morenista, hizo hincapié en que, a partir de la llegada de los gobiernos del cambio verdadero, la rendición de cuentas ha sido una constante, ya que se ha priorizado la democracia, la apertura, la consulta ciudadana y la transparencia en favor de los intereses populares, no olvidando que las cosas han cambiado y que ahora gobierna el pueblo de México y no las cúpulas conservadoras.

Felicito al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por su compromiso, su convicción y su visión progresista por hacer historia en Michoacán; desde Morena vamos a respaldar las acciones de nuestro mandatario estatal, que sepan que no está solo, tiene un gran respaldo popular y un movimiento que está de su lado.

“Sonrían los mejores días para Michoacán están por venir”, expresó Juan Pablo Celis.

Por su parte el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, concluyó destacando que se está recuperando el Estado gracias al trabajo incansable del pueblo que confió en el proyecto de transformación por Michoacán.