La fundadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eréndira Isauro Hernández, afirmó que si bien se encuentra adherida a la representación parlamentaria, aún existen posibilidades de que regrese a la bancada guinda.

Pero hoy estoy en la Representación con posibilidades quizá de regresar, pero de todos modos desde donde estemos vamos a apoyar, (…)como bancada creo que fue el claro que no se me iba a invitar como diputada, peo pues no tendría que hacer la exclusión como militante y como consejera de Morena, y como fundadora de Morena.

Además, refirió que se mantiene pendiente la plática con el dirigente del partido en la entidad, Juan Pablo Celis, sin embargo, se ha creado un espacio incluso para fundadores, y que es también es la intención del dirigente de reactivar o recuperar a la gente que fundó y que hoy no está.

Asimismo, finalmente comentó que ha sido muy clara en el tema de respetar los principios del movimiento de no mentir, no robar, no traicionar, por lo que instó a que las cosas puedan transparentarse y que se mantengan con honestidad quienes integran la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán.