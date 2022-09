Por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se han redoblado esfuerzos de limpieza ante las persistentes lluvias que se han generado en los últimos días, realizando limpieza en calles, avenidas así como en márgenes de ríos de Morelia, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas , secretario de Servicios Públicos.

Con ello, se busca disminuir riesgos a la población, pues se evitan encharcamientos así como focos de infección que puedan afectar a los ciudadanos.

Por lo anterior, personal de la Secretaría de Servicios Públicos se trasladó al Sur de la ciudad, para realizar limpieza en los márgenes del Río del Puente de Peña Blanca y la calle Eréndira, donde se realizó poda de maleza en las orillas del río.

En esta jornada participaron las Direcciones de Residuos Sólidos, Parques y Jardines así como Alumbrado Sustentable; se retiró fauna muerta, sillones así como toneladas de basura.

El trabajo de limpieza también se realizó en el camellón central donde se podaron árboles y pasto. Cabe resaltar que estos trabajos se han estado realizando como medidas de prevención para que el agua de las lluvias se disperse rápidamente sin generar contratiempos para los ciudadanos.

Con el esfuerzo diario de las cuadrillas de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, se han evitado desbordamientos de ríos ya que es continuo el mantenimiento.

Vázquez Vargas informó que, mediante la Dirección de Residuos Sólidos, así como de la Dirección de Parques y Jardines, se dan a la tarea de mantener limpia la ciudad, generando que el municipio se encuentre listo ante la presente temporada de lluvias.

Estamos redoblando esfuerzos con trabajos de limpieza en drenes y ríos así como el mantenimiento de alumbrado ya que por la temporada, es común el apagón de circuitos para lo cual tenemos cuadrillas que están alerta a estos acontecimientos, para que sean atendidos de inmediato.

Señaló que desde inicios de este gobierno se han dado a la tarea de limpiar alcantarillas y ríos para evitar encharcamientos y disminuir riesgos para la población, y destacó que para ello se requiere también de la ayuda de los ciudadanos para que en equipo se logre tener una ciudad limpia y segura”, finalizó Vázquez Vargas.

RECOMENDACIONES

-No arrojar escombro y basura a la calle.

-No arrojar basura a drenes, ríos.

-Mantén limpias las alcantarillas que se encuentren cerca de tú hogar.

-Avisa a las autoridades si hay algún tipo de obstrucción que pueda generar encharcamiento.

-No vierta grasas ni sustancias corrosivas al drenaje.