La Secretaría de Educación del Estado (SEE) se pronuncia en contra de cualquier tipo de violencia contra las niñas y los niños, manifiesta que no será omisa y refrenda el respaldo a las víctimas.

Ello, luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) diera a conocer la detención de un maestro de una escuela especial, acusado de violación a una menor con discapacidad.

Tras seguir puntualmente el caso hasta la detención del profesor que ya fue trasladado al Centro Penitenciario, la dependencia estatal hace un enfático llamado para salvaguardar los derechos de los menores y que las escuelas sean entornos seguros para ellos.

La secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, señaló que no se va a permitir que los pequeños sean violentados, y en ese sentido recordó que el Enlace Jurídico de la dependencia a su cargo da puntual seguimiento a las denuncias que llegan.

En seguimiento a las circulares emitidas el 9 de marzo y el 6 de julio, la SEE expone que no habrá tregua contra los agresores, se abrirán los procesos correspondientes para investigar a fondo y, en su caso, sancionar a los responsables en lo que compete a la SEE, asimismo se asesorará a las familias que así lo pidan, para interponer las denuncias ante la FGE.

Además, la autoridad educativa hace un llamado a que ante cualquier caso de violencia se denuncie al correo michoacancopreveem@gmail.com, al número 4436883747 o acudiendo directamente al área de Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán (Copreveem) que se ubica en las oficinas centrales de la Secretaría.