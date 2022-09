Por primera vez, el Gobierno de Michoacán garantiza el recurso para el pago de las maestras y maestros, además de pagar 4 mil 958 millones de pesos adeudados por la administración anterior, saldando deudas con 27 mil 665 docentes michoacanos.

Con un constante trabajo de reordenamiento administrativo en la Secretaría de Educación del Estado (SEE), encabezada por Yarabí Ávila González, sumado a la importante gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ante la Federación, en este primer año se pudieron saldar adeudos de meses y asegurar recurso para el pago de los maestros en los meses siguientes a la llegada de la presente administración.

En un esquema gradual la federalización de la nómina educativa da certeza económica al sector. Por tanto, durante el ejercicio fiscal 2022, para el financiamiento de la educación básica y normal se asignó un presupuesto de 26 mil 795 millones mil pesos, de los cuales 20 mil 443 millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y 6 mil 352 millones mil pesos al recurso estatal.

Con este convenio suscrito entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), la federación aportó mil 145 millones 335 mil pesos, con los cuales se han estado cubriendo salarios y prestaciones de las y los trabajadores de educación básica y normal de la entidad, mientras no haya tomas que imposibiliten completar los procesos de pago.

La SEE ha externado que éste ha sido un logro sin precedentes, ya que por primera vez en décadas no se tiene adeudos con el magisterio, ayudando a que más de un millón 200 mil alumnas y alumnos no vean interrumpidas sus actividades escolares a causa de falta de pagos a los docentes.