Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionaron el nulo apoyo del gobierno federal a Michoacán y los pocos resultados que ha tenido el gobierno estatal a un año de su administración.

Al fijar el posicionamiento semanal en Conferencia de Prensa, Octavio Ocampo Córdova, sostuvo que el gobierno de la República ha sido insensible ante las necesidades de las y los michoacanos, y el apoyo ha sido nulo. Por otra parte, a un año de este gobierno estatal no hay resultados ni en seguridad pública, ni educación, ni desarrollo económico, ni al campo, ni en infraestructura.

La Federación y el estado no han sabido gobernar, aquí el llamado es para que el gobernador no siga dándole atole con el dedo a la ciudadanía, que no simule, queremos hechos.