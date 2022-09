Luego de 22 años, Michoacán volvió a recibir un evento nacional de judo con el Torneo Nacional Profesor Manuel Larrañaga Bonavides y Rivera, en el que participaron 400 artemarcialistas de diferentes partes del país, del 19 al 21 de agosto, en el Auditorio Polivalente del CDER. La delegación estatal cosechó 25 medallas.



En la entidad vieron acción judokas de Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Colima, entre otros, en las categorías Pre-Infantil, Infantil, Cadetes, Juveniles, Sub-21 y Primera Fuerza. Por Michoacán participaron 40 atletas, quienes ganaron siete oros, siete platas y 11 bronces; la despedida del destacado artemarcialista uruapense Sergio García Malfavón, lo más emotivo del último día de actividades.



“Quiero agradecer la confianza que se tuvo, en este primer año de gobierno, para que Michoacán organizara este evento; mucho éxito a los competidores. 22 años después tenemos una competencia nacional de judo otra vez y con esto demostramos que el estado está a la altura para recibir un evento de esa magnitud”, compartió Morón Vidal.



Mientras que Mónica Hernández, presidenta de la Asociación Michoacana de Judo, aseguró: “Nos sentimos contentos de haber recibido este torneo, los comentarios fueron buenos de competidores y entrenadores, y eso nos motiva a tener otros eventos de esa magnitud. Los resultados de Michoacán me dejan satisfecha, porque apostamos a las nuevas generaciones y todos lograron subirse al podio”.



En este evento nacional, Sergio García Malfavón se retiró del judo y le entregó de manera simbólica su cinta a su entrenador y mentor, Emilio Montes de Oca. En dos décadas de carrera deportiva, el ahora ex judoka uruapense formó parte de la selección nacional de la especialidad durante 13 años, en los cuales obtuvo buenos resultados en varias competencias internacionales, como en los Panamericanos, Centroamericanos y Campeonatos Mundiales.



“Termina algo que me forjó en la vida, ya había cerrado la etapa de selección y ahora fue buen momento de hacerlo del judo, porque aquí está mi familia, mi esposa y mis hijos y quería que me vieran compitiendo por última vez. El judo es una fortuna en mi vida”, explicó Sergio, quien ganó la medalla de oro en Primera Fuerza, más de 100 kilogramos.



En este evento también estuvo Manuel Larrañaga Bonavides, quien cuenta con un amplio palmarés nacional e internacional, ya que es el único mexicano en arbitrar una final de esa disciplina en los Juegos Olímpicos (Sídney 2000), fue presidente de la Confederación Panamericana de la especialidad durante seis años y estuvo 16 años al frente de la Federación Mexicana de Judo (Femexjudo), la cual destacó en los Centroamericanos Mayagüez 2010 y en los Panamericanos Guadalajara 2011.