La secretaria de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseveró este viernes que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo fue un cambio de gobierno, sino que representa un “auténtico cambio de régimen”.

“Este es el momento de México. La transformación emprendida por el gobierno del presidente López Obrador no se trata sólo de un cambio de gobierno, sino de un auténtico cambio de régimen, para terminar con los privilegios, la corrupción y la guerra. Somos parte de un gobierno que busca la paz”, dijo en el acto previo al desfile militar.

La funcionaria aseguró que pese a las críticas a la administración de López Obrador, “este gran movimiento seguirá en marcha y no se detendrá”

“Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación, podrán criticarnos, no importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá porque la transformación no es obra de un solo hombre”, dijo Rosa Icela en el acto inaugural al desfile.