Finalmente fueron identificadas las 7 personas que lamentablemente perdieron la vida durante el trágico accidente ocurrido la tarde del miércoles anterior sobre la Autopista Siglo XXI, donde sus vehículos fueron embestidos por un camión de carga a exceso de velocidad.

Los fallecidos son la pequeña Samara Guadalupe V. de 3 años, María Eréndira P. de 41 años de edad, Allisson Valeria B. de 7 años, Bulmaro Joaquín L. de 37 y Cinthya Berenice B. de 27 años de edad, todos ellos vecinos de Apatzingán, así como Guadalupe C. de 15 años de edad y Grecia H., de 21 años de edad, ambas con domicilio en el municipio de Múgica.

Cabe recordar que el terrible choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 108 de dicha vialidad, cerca de la caseta de cobro de Taretan, donde se vieron involucrados en total tres tráileres de doble remolque y 7 vehículos particulares que terminaron destrozados. Luego del percance el conductor del camión, presuntamente responsable huyó del lugar.

La emergencia movilizó a diversas corporaciones de auxilio de municipios aledaños, cuyos paramédicos a bordo de ambulancias y con apoyo de un helicóptero trasladaron a los lesionados hasta el momento 15 a nosocomios de la ciudad de Uruapan.

Los heridos son: Teresita C., de 19 años, Azul V., de 23 años de edad, Esmeralda B., de 23 año, Guadalupe C., de 15, Lizbeth J., de 30 años, Andrea Priscila C., de 13 años de edad, Rosario Adriana C., de 46, Luz María B., de 63 años, Roberto Alejandro R., María Del Carmen G., de 68 años, Alfredo V., de 42 años de edad, así como los pequeños Bulmaro Jesús L., de 4 años y Amy Lizbeth S., de 1 año 10 meses. Todos ellos están internados en el hospital Fray Juan de San Miguel. Mientras que en el Hospital Del Ángel permanecen internados, Juan Pablo C. y Fernando Q.

La Fiscalía General del Estado continúa con las correspondientes averiguaciones, con la finalidad de esclarecer los hechos, en los que 7 personas murieron y 15 más resultaron lesionadas.