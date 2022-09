Un video grabado por una cámara instalada en la cabina de un tráiler involucrado en el fatal accidente del pasado miércoles en la autopista Siglo XXI, ha permitido conocer mayores elementos sobre como registró la colisión múltiple en la que perdieron la vida 7 personas y además 15 resultaron lesionadas.

En el material se aprecia como un tractocamión está sobre el acotamiento, mientras que otra unidad similar intenta rebasarlo, seguido por al menos 7 vehículos particulares, mientras que en sentido opuesto circula otro camión de carga.

En video se aprecia que el camión de la grabación sale de una curva aproximadamente a 104 km por hora, a unos metros ya están los otros vehículos, intenta reaccionar su conductor, pero termina por impactar en contra de todas las unidades.

El terrible choque tuvo lugar a la altura del kilómetro 108 de dicha vialidad, cerca de la caseta de cobro de Taretan, donde se vieron involucrados en total tres tráileres de doble remolque y 7 vehículos particulares.

Tras la colisión varias de las unidades quedaron destrozadas, bloqueando por completo la carretera. Situación que movilizó a paramédicos y bomberos de diversas corporaciones de auxilio.

En el lugar se confirmó la muerte de 6 personas, entre ellas varias menores de edad y se auxilió al menos a 16 personas, las cuales fueron trasladadas a recibir atención médica, algunas por tierra y otras con apoyo de un helicóptero de Gobierno del Estado.

Sin embargo, horas más tarde la Fiscalía General del Estado, informó que una mujer pereció mientras era atendida en un nosocomio de Uruapan, con lo que el saldo hasta el momento se mantiene en 7 muertos y 15 heridos.

Se pudo conocer que entre las unidades implicadas en el siniestro hay 3 camiones de carga, Volkswagen de color blanco, un Honda rojo, un Nissan Tsuru, gris, otro Tsuru, pero de color blanco, así como una camioneta Mazda, gris y otros dos vehículos de color rojo que terminaron desechos.

Comienza la identificación de víctimas

Esta mañana la Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento se ha identificado y entregado los cuerpos de tres personas, ellos son: Samara Guadalupe V. de 3 años, residente de Apatzingán, María Eréndira P. de 41 años, vecina de Apatzingán y de Guadalupe C. de 15 años de domiciliada de Múgica, ella pereció en un hospital de Uruapan.

En tanto las personas que continúan hospitalizadas son:

En el Hospital Fray Juan de San Miguel:

Teresita C., de 19 años.

Azul V., de 23 años.

Esmeralda B., de 23 años

Guadalupe C., de 15 años

Lizbeth J., de 30 años.

Andrea Priscila C., de 13 años.

Rosario Adriana C., de 46 años

Luz María B., de 63 años

Roberto Alejandro R.

María Del Carmen G., de 68 años

Alfredo V., de 42 años

Bulmaro Jesús L., de 4 años

Amy Lizbeth S., de 1 año 10 meses.

Hospital Del Ángel;

Juan Pablo C.

Fernando Q.