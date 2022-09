Las relaciones de pareja tienen un sinfín de comportamientos que son difíciles de comprender y sobre todo manejar, a lo largo de mi práctica como terapeuta de parejas he visto una serie de conductas que lastiman la relación, pero también he visto muchos comportamientos que la fortalecen, es por eso que basado en el Método Gottman he realizado adecuaciones en mis intervenciones terapéuticas para que la relación de pareja pueda generar el tan ansiado funcionamiento y consiste en la “Casa de la Relación Sólida” creada por los doctores John y Julie Gottman, básicamente es una serie de pasos a seguir, desde luego yo los adecuo a las necesidades de cada pareja:

Construir los mapas del amor. – mientras más se conozcan los miembros de la pareja, mejor será el conocimiento que cada quien tendrá acerca del mundo psicológico de su pareja, sus preocupaciones, tensiones, alegrías y sueños. Cultivar el cariño y la admiración. – este segundo nivel de la casa es el antídoto contra el desprecio. Se basa en el nivel de cariño y respeto que existe en la relación. Acercándose al otro. – los pequeños momentos de cada día son oportunidades en una relación para acercarse al otro, oportunidades que pueden incrementar una Cuenta Bancaria Emocional. La perspectiva positiva. – este nivel atiende a la manera como se siente cada miembro de la pareja en la relación. Tener una perspectiva negativa o positiva determina muchas cosas en la vida de la pareja, como la presencia de un sentimiento positivo en las discusiones y la capacidad de hacer reparaciones eficaces. Manejar el conflicto. – usamos la palabra “manejar” en vez de resolver conflictos porque los conflictos en la relación de pareja son algo natural y tienen aspectos funcionales positivos. Por ejemplo: los conflictos nos ayudan a aprender a amar y entender mejor a nuestra pareja, a lidiar con cambios y a renovar el interés por el compañero/a. Nosotros tratamos de manejar, pero no eliminar el conflicto. Es importante saber que: la mayoría de los conflictos en las relaciones de pareja no se resuelven. Hacer que los sueños de la vida se hagan realidad. – este es un aspecto crucial en la relación de pareja. Crea una atmósfera de apoyo que estimula a cada persona a hablar honestamente sobre sus ideales, sueños, valores, creencias y aspiraciones. Crear un sentido de trascendencia. – buscamos desarrollar la capacidad de entender los anhelos o sueños importantes, historias, mitos, metáforas de nuestra relación. Como seres humanos nosotros buscamos un sentido a la vida y a nuestras historias. Confianza. – la confianza es el estado mental que ocurre cuando una persona sabe que su pareja actúa y piensa de una manera que protege su interés y maximiza sus beneficios no sólo para él/ella sino también para el interés y beneficio de ambos. En otras palabras, esto significa: “Mi pareja me protege y está siempre disponible para mí”. Compromiso. – significa creer (y actuar con base en esa creencia) que la relación de pareja con esta persona es para toda la vida, en las buenas y en las malas (o sea que si la relación empeora ambos trabajarán juntos para mejorarla). Esto implica valorar las características positivas de su pareja y mantener un estado de gratitud por las cosas que uno tiene con esa persona. En este nivel se comparan las cualidades favorables de nuestra pareja con otras personas reales o imaginarias, en vez de rebajarla, enfatizando sus cualidades negativas.

Lo anterior es una guía que solamente tendrá efecto si se lleva un proceso de terapia de pareja ya que el profesional de la Salud Mental podrá guiarte en el desarrollo, crecimiento y aprendizaje en tu relación.