Al menos cinco lonas fueron localizadas durante la madrugada de este miércoles, en distintos puntos de esta demarcación de Apatzingán. En los rótulos se hacen señalamientos de corrupción en contra de un supuesto elemento de la Sedena.

A temprana hora las autoridades fueron alertadas de que había aparentes “narcomantas” en las inmediaciones del puente peatonal de la escuela primaria Amalia Solórzano, además sobre las letras de colocadas cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, en el Jardín de Los Constituyentes, glorieta de Chandio y en el monumento a La Cultura.

De inmediato personal del Seguridad Pública se movilizó a dichos puntos donde retiraron las lonas y posteriormente las pusieron a disposición de las instancias competentes. En los textos se acusa a un mando castrense de presuntamente tener nexos con criminales.

Trascendió que las mantas no estaban firmadas por algún grupo en particular, sin embargo, fuentes de inteligencia refieren que no se descarta que los señalamientos sean una reacción por parte de células delictivas, ante los constantes operativos de las fuerzas castrenses en la región de la Tierra Caliente.