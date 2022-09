Morelianos manifestaron en redes sociales su disgusto por el ataque que esta tarde protagonizaron transportistas del servicio público contra el transporte escolar de niños y jóvenes sobre la calzada Juárez, llamándomelas incluso a los choferes del servicio público “mafiosos”.

Mediante diferentes comentarios, los ciudadanos expresaron su disgusto por la medida que decidieron tomar los choferes, quienes mediante amenazas y groserías fue como bajaron de las unidades del transporte escolar a los jóvenes para obligarlos a tomar una combi del transporte público, según consta en videos que fueron compartidos en redes sociales.

Además consideraron que esta medida es exagerada y manifestaron su disgusto por la impunidad con la que actuaron los transportistas identificados como seguidores y trabajadores del líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, pues las autoridades ni siquiera intervinieron y por el contrario Cocotra los apoyó pese a que sus modos no fueron los más adecuados.

Este conflicto con el transporte público además dejó entrever la complicidad entre el gobierno estatal y los transportistas que se identifican con Martínez Pasalagua.

Cabe mencionar que varias grúas de Cocotra llegaron hasta el lugar del conflicto para arrastrar al corralón las unidades del transporte escolar de color amarillo, con lo que se confirma que este grupo de transportistas de diferentes rutas mantienen secuestrado el sistema de transporte público en Morelia.

Son unos perros ambiciosos, quieren quitar un servicio que ellos no pueden ni van a ofrecer!!!

Alrato te van a querer bajar de tu carro particular para que utilices su transporte bola de pen… se pasan.

Uno es libre de subir al automotor que uno quiera, no estamos obligados, ya cuando pueda, me avisan y si vamos para el rumbo, me dan lo que gusten.

La verdad si se pasaron con esto, uno como padre de familia creo que sabe los riesgos que corren las niñas y los niños en los trasportes públicos( asaltos, manoseadas y demás) hay cada viejo y cada gente muy acosadora.

Pero son niños chiquitos que recogen en la puerta de la escuela, y los dejan en sus casas ,, ESTAN ATARANTADOS QUE PIENSAN QUE UN NIÑO DE 4 AÑOS VA A SUBIRSE A LA COMBI SOLO CAMINAR A LA AVENIDA Y BAJARSE EN SU COLONIA Y CAMINAR A SU CASA.. no tienen cerebro estos amigos.. tan weyes o que.

Los líderes de las combis le dicen a las agencias de Nissan y Toyota a quien si venderles, ellos deciden a quien le dan consecuon y ellos deciden cuánto vale si quieres meter una Urvan de transporte más de 1 millos de pesos ahh ellos te venden la combinación las placas.. MENDIGA MAFIA.

El transporte en Morelia una mafia de corruptos

Los ciudadanos lo permitimos seamos altruistas con los vecinos apoyemos

Y el negocio se les acaba.

como si no trajeran las combis hasta el culo de llenas

Ni subir puede la gente

Y ahora quieren más