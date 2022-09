El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar acudió a la Ceremonia de Incineración de Banderas Nacionales y Abanderamiento, en la que 5 escuelas renovaron sus Lábaros Patrios.

En esa ceremonia realizada en la 21/a Zona Militar, se recordó que la Bandera Nacional representa a un país, indica nacionalidad y es uno de los símbolos más importantes de la nación; en ese sentido la subsecretaría de Educación Básica en el estado, Teresa López Hernández destacó que el Lábaro Patrio “sirve para representar a México en el extranjero, también de la ciudadanía en el país y su población, además de hacer un llamado a defenderla y enarbolarla con orgullo”.

Posterior a la ceremonia de incineración de Banderas, que fueron puestas en manos de las autoridades federales, estatales y municipales por las abanderadas de 5 escuelas, el alcalde, Alfonso Martínez tomó protesta a las instituciones educativas que recibieron las nuevas banderas, entre ellas: la Universidad Vasco de Quiroga; Secundaria Federal no. 2; Secundaria Federal no. 5; Secundaria Técnica no. 65; Primaria Enrique García Gallegos.

El presidente municipal encomendó a las 5 escuelas asegurar que los Lábaros Patrios sean honrados, defendidos con lealtad y constancia, “al conceder el honor de ponerla en sus manos, la patria confía que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta”, recalcó.

Dicho acto culminó con un recorrido en compañía del alcalde, Alfonso Martínez y el comandante del 12vo. Batallón de Infantería, Sergio López Acosta por la 21/a. Zona Militar, y así conocer de manera cercana cómo viven los soldados que defienden a la patria.