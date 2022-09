En el Partido Verde Ecologista de México no se habla de inclusión, se pone en práctica y prueba de ello es el reto “Gol y chamba” con el cual se recaudan fondos para apoyar a personas con discapacidad visual de la Asociación Nacional de Mesoterapeutas Ciegos y Débiles Visuales.

El dirigente en Morelia del Partido Verde, Juan Carlos Velasco Procell, el PVEM buscó el apoyo para lo promoción de servicios de masaje que se ofrecen desde la asociación y así, se gestó el reto en el que además de los integrantes del partido, también se han sumado funcionarios y personalidades de diferentes ámbitos sociales.

Es necesario que como sociedad no olvidemos a quienes padecen discapacidad, muchos hablan de inclusión, pero es lamentable que se utilice como bandera política. En el Verde no hablamos del tema, sino que ponemos en práctica la inclusión y este reto es una muestra de ello, más no la única.