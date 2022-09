Por lo menos cincuenta directores de secundarias técnicas de la entidad, exigieron una reunión con la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Yarabí Ávila González para externarle las necesidades que han detectado en las instituciones educativas que representan, sin embargo, afirmaron que no ha habido una respuesta por la SEE.

Algunas de las deficiencias que externaron ante medios de comunicación, obedecen a la falta de insumos básicos como pupitres y también los enfocados a la prevención contra el COVID-19 como gel antibacterial, desinfectantes y cubrebocas.

Además, mencionaron que en la mayoría de las más de 160 escuelas técnicas de la entidad se cuenta con falta de profesores que impartan clases a los alumnos, además de que también no cuentan con personal de intendencia, veladores e inclusive subdirectores.

Por dicho motivo, de manera personal han buscado respuestas y apoyo por la SEE, sin que hasta el momento se haya logrado, y razón que los orilló a aglutinarse en un comité ante la falta de interés por parte de la Secretaria de Educación.

En conferencia de prensa descartaron radicalizar sus acciones de no ser atendidos, y también afirmaron no obedecer a ninguna expresión sindical o estar siendo motivados en contra de la Secretaría de Educación, ya que es una problemática que se ha presentado desde administraciones anteriores.