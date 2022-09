Después de que médicos determinaran “preocupante” el estado de salud de la reina Isabel II de Reino Unido, periodistas y presentadores de la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC, por sus siglas en inglés) comenzaron a vestir luto.

¿Por qué la importancia?

Desde 1960 se tiene establecido que cuando muera la reina Isabel II se activará el el protocolo conocido como la “Operación London Bridge”, el cual indica cómo se deberá dar a conocer el deceso de la monarca.

Además de establecer quiénes serán los primeros funcionarios en enterarse de la noticia y otras medidas que se aplicarán durante los siguientes 10 días después de la muerte de la reina Isabel II, señala el plan que deberá efectuar la BBC.

La Operación London Bridge indica que dicho medio de comunicación británico recibirá un comunicado especial sobre el fallecimiento de la reina y de inmediato cortará sus transmisiones, para fusionar sus canales BBC One, Two y Four en una sola cadena.

Es por ello que los presentadores y reporteros de la cadena deben vestir de negro, atuendo que tienen siempre disponible por el posible suceso.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>La BBC cancela toda la programación para dedicarse en exclusiva a lo que ocurre en Balmoral. Presentador y reportero en Buckingham visten ya corbata negra/azul marino (tal vez porque sean previsores en caso luto o porque ya saben mucho más)… <a href=”https://twitter.com/hashtag/theCrown?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#theCrown</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/powerdressing?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#powerdressing</a> <a href=”https://t.co/QA3YM66lfZ”>pic.twitter.com/QA3YM66lfZ</a></p>— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) <a href=”https://twitter.com/PoliticayModa/status/1567865894793003009?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 8, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>