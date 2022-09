A más de diez días de haber enviado de manera formal la solicitud para presidir la comisión de gobernación en el Congreso Local, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, no ha recibido respuesta.

Además, mencionó que aún no existe diálogo con el comité estatal o con la diputada Mónica Lariza Pérez Campos, quien le sustituyó en la coordinación de dicho grupo parlamentario por instrucciones del comité panista en Michoacán.

No tengo comunicación con ellos, no me han informado nada, hice la petición formal para presidir la comisión (gobernación). (…) Con mis compañeros diputados tengo comunicación, la coordinación es otra cosa.

En este sentido, reafirmó que hasta el momento se mantiene dentro de la bancada panista, toda vez que realizará su informe parlamentario de manera independiente a sus compañeros de bancada, quienes le invitaron mediante un mensaje de WhatsApp.

Asimismo, aseguró que jamás ha condicionado algún cargo o posición política, por lo cual, el hecho de que presida o no la comisión no influirá en su decisión de salir o no de la bancada panista.

Cabe mencionar que Escobar Ledesma rendirá su primer informe de labores durante el día ocho de septiembre en el Palacio Legislativo y en la invitación a medios de comunicación, ya no aparece el logotipo de la fuerza política que representa, únicamente se muestran los colores de los partidos de la alianza.