El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que a partir de hoy, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) estará pagando a las maestras y maestros que cobran con cheque y se ven afectados por la toma del edificio central.

El Gobierno de Michoacán, a través de la dependencia que dirige la secretaria Yarabí Ávila González, revisó las distintas alternativas para poder pagar a los docentes y está haciendo un gran esfuerzo a favor del sector del magisterio, cuya economía está siendo afectada por el grupo que mantiene tomadas las oficinas educativas.

En rueda de prensa, el gobernador y la secretaria destacaron que si los pagos de la última quincena no se han emitido al 25 por ciento de los trabajadores, no es por falta de recurso, se debe a que no hay condiciones para completar el proceso, ya que hay grupo de normalistas instalados en el edificio de la SEE donde se realiza todo lo necesario para la emisión de cheques.

Reiterando el compromiso con la educación de las niñas, niños y jóvenes, la secretaria Yarabí Ávila puntualizó que será a partir de hoy, en Ceconexpo, donde se estará trabajando para poder distribuir los más de 23 mil cheques trabajadores, con un monto global de más de 215 millones de pesos.

En el marco del anuncio del gobernador, la jefa del sector educativo en Michoacán recordó el alto interés en que no se perjudique al magisterio, por minorías cuyas acciones perjudican los procesos y por ende la educación en Michoacán.

Esta tarde, funcionarios y trabajadores de la Dirección de Personal y Nóminas, estarán trabajando para completar el proceso de emisión de cheques e iniciar su distribución a través de la Dirección General de Unidades Regionales.

Desde hoy se convocará a las personas habilitadas como pagadores, para que puedan hacer llegar los cheques a los maestros que lamentablemente no han recibido su pago.