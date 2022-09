El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en el transcurso de este día se están liberando y distribuyendo los cheques para el pago de docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y que aún cobran por esta vía.

En conferencia de prensa semanal, el mandatario destacó que se trata del 25 por ciento del personal que, a consecuencia de la toma de la SEE por grupos sindicales, no habían podido recibir su pago a tiempo.

“La SEE está tomada pero no se caerá en provocaciones y continuaremos trabajando por la educación integral de las y los niños, no nos echaremos para atrás por costos políticos y lo vamos a lograr con el apoyo de todos”, comentó.