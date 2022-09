Varias personas resultaron heridas después de que un juego mecánico en una feria terminara por tener una falla que provocó que cayera de manera rápida y de una gran altura en la India.

La situación ocurrió en la localidad Fase 8 en Mohali, Punjab dentro del Sector 62 durante una pequeña feria, las cuales son muy comunes y populares dentro del país en especial este domingo 4 de septiembre al ser un día feriado. Por ello, una gran cantidad de visitantes se encontraban en el sitio cuando el accidente ocurrió.

Como se puede ver en un video que fue distribuido en redes sociales, el juego mecánico se trata de una plataforma en donde los asistentes van sentados. La base comienza a elevarse y puede llegar a una altura máxima de 80 pies mientras gira de manera constante para después subir y bajar.

Las autoridades reportaron que cinco personas, tres hombres y dos mujeres, tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital. En su mayoría, las personas en el juego presentaron lesiones y golpes en el cuello, abdomen y en la espalda.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022