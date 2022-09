Dado que no ha sido presentado pliego petitorio ni solicitado diálogo, oficialmente no se sabe quiénes son las personas que mantienen tomadas las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

Ante esto, la titular de la dependencia, Yarabí Ávila González, hace un llamado a liberar las instalaciones y evitar afectaciones a miles de maestros que cobran con cheque y no han podido recibir su pago.

“Están afectando a alrededor de 32 mil maestras y maestros, no es por falta de dinero, ese ahí está, pero al estar cerradas las instalaciones no se pueden imprimir los cheques”, señaló.

La secretaria de Educación reitera su apertura al diálogo para no afectar el derecho de las y los niños a la educación, así como a maestros que sí cumplen con su trabajo.