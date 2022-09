La Secretaría de Educación del Estado (SEE) hace un llamado al grupo de normalistas que mantiene tomado el edificio central a modificar sus acciones de protesta y no afectar a las más de 32 mil familias de los trabajadores que cobran con cheque.

Asimismo, se hace un llamado a todas las maestras y maestros a mantener las clases presenciales a favor del derecho superior a la educación para las niñas, niños y jóvenes, quienes se han visto afectados con la suspensión de clases presenciales por dos años debido a la Pandemia.

Ante la intención de grupos minoritarios de suspender las actividades docentes acentuando la afectación a la educación de los menores, la autoridad educativa reitera su llamado al magisterio a cumplir en las aulas la noble e importante labor que desempeñan.

Aún cuando la SEE reconoce la libertad de expresión y apuesta al diálogo más no a la represión, se hace un exhorto al magisterio así como a las normalistas para que no se afecte a terceros con sus acciones de inconformidad.

De igual forma, se reitera que el Gobierno de Michoacán tiene asegurado el recurso para la nómina y ha pagado en tiempo y forma todas las quincenas, pero en tanto no haya garantías de seguridad en las oficinas por tomas, el proceso de emisión de cheques lamentablemente no se puede completar.

La SEE informa que también se avanza en el proceso de asignación de plazas a normalistas, con procesos por primera vez completamente abiertos y transparentes, completando este fin de semana la asignación de plazas para nivel Preescolar y Primaria.