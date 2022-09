Laura Avalos / PCM Noticias

El cuarto informe de gobierno del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo plagado de mentiras a los ciudadanos, consideró el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Javier Huacus Esquivel, quien además mencionó que la Cuarta Transformación es una falacia.

“Es un informe plagado de mentiras, obsesiones y sobre todo de resultados que no existen en el país, aún está en deuda con los mexicanos. (…) queda demostrado que la Cuarta Transformación no ha sido más que una falacia y un modelo inexistente, en el que solo sobreviven y viven apasionadamente los integrantes de la Cuarta Transformación, pero no así el pueblo de México”, lapidó.