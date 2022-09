El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, descartó hasta el momento su salida del grupo parlamentario en el Congreso de Michoacán, toda vez que resaltó no existe comunicación con la dirigencia estatal y algunas de sus peticiones realizadas a la nueva coordinadora de la bancada, Mónica Lariza Pérez Campos, no han sido atendidas.

Al comité estatal del PAN, pidió que exista un trato justo e igualitario con la totalidad de diputados integrantes del grupo parlamentario, para generar una “buena vibra” en el próximo año legislativo; además de mantener comunicación de manera directa, ya que hasta el momento y desde el cambio de coordinación, no ha existido.

No conozco la estrategia de la dirigencia, lo único que sé es lo que les he comentado, no nos han convocado, no hay diálogo, no hay comunicación directa, no hemos sido atraídos por el liderazgo estatal, y no sé cuál es la estrategia de este comité estatal, (…) hay una gotita que derrama el vaso, pero esperemos que no sea el caso.