En el marco del arranque del Ciclo Escolar, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) reconoce el trabajo de los maestros comprometidos y reitera que no habrá tolerancia con los docentes que no cumplan su labor, afectando el derecho a la educación de las niñas y niños.

Por ello, la SEE instruyó a autoridades de los distintos niveles educativos a vigilar que en este retorno a clases se cumpla con la labor docente en las aulas y, de no ser así, proceder con las sanciones correspondientes.

La secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, hizo un llamado a padres, madres, docentes y autoridades a trabajar juntos en beneficio de las niñas, niños y jóvenes, para hacer frente a la deserción escolar y elevar los índices educativos en Michoacán.

“El compromiso de las maestras y maestros con sus alumnos se ve en las aulas, y en ese sentido seremos firmes, no vamos a tolerar que se deje de lado la tarea de educar en las escuelas de nuestros niños, esa debe ser nuestra labor principal en el sector educativo”, expresó la titular de la SEE.

En lo que va de la presente administración se ha cesado a 41 docentes que sin justificación dejaron de presentarse a dar clases; y en el presente ciclo escolar la autoridad no será omisa ante dicha situación.

Los directores de los planteles, así como los supervisores son los responsables de notificar las ausencias de los docentes a los niveles educativos y tienen la facultad de emitir actas administrativas cuando hay más de 3 inasistencias sin justificar.

Mientras que las áreas jurídicas de los niveles dan el seguimiento a dicho proceso, mismo que deriva en sanciones que van desde los descuentos salariales hasta la inhabilitación de los trabajadores.