La Secretaría de Educación del Estado (SEE) alista una denuncia, luego de que con uso de violencia fueron robadas alrededor de 90 órdenes de adscripción para maestras y maestros de primaria.

Dichos documentos completaban el proceso de cambio de Centro de Trabajo para docentes que cumplieron, en apego a la norma, con la convocatoria para su movilidad laboral a otro plantel.

La SEE reitera que no se tolerará la intervención de ningún grupo sindical para realizar cambios de Centro de Trabajo fuera de la ley, práctica plagada de corrupción que se realizaba en gobiernos pasados y no tiene cabida en la actual administración.

Ante las autoridades judiciales se estará interponiendo la denuncia contra quien resulte responsable de la sustracción de los documentos oficiales del Proceso de Autorización de Cambio de Centro de Trabajo Ciclo Escolar 2022-2023, en el cual participaron solo del nivel primaria 299 trabajadores de la educación y se ofertaron 403 vacantes.

Los documentos se iban a entregar este miércoles a los docentes cuyo cambio fue autorizado, pero al sur de la ciudad de Morelia las órdenes de adscripción fueron sustraídas por grupos sindicales, que ven afectados sus intereses al no poder intervenir en estos movimientos, cuya directriz la ha tomado la autoridad educativa en beneficio de maestros y alumnos.

La SEE dio la instrucción de agilizar los trámites para que la siguiente semana se tengan nuevamente los documentos de estos cambios, con los que se busca llevar docentes a las zonas en que se requieren, de acuerdo también a las necesidades de maestras y maestros que buscan moverse a otra escuela, y siguieron el proceso correspondiente.