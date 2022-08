En Estados Unidos autoridades detuvieron a Yeishi Moriya Villaseñor, hija del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez, con 248 mil dólares en efectivo y dos armas de fuego.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que la mujer de 28 años viajaba a bordo de un Volkswagen Jetta modelo 2022 desde Texas hacia México por el Puente Juarez-Lincoln.

No obstante, cuando agentes hicieron una revisión, encontraron el dinero no declarado, así como dos pistolas, una Glock y una M1911.

Las armas y el dinero fueron incautadas, mientras que Yeishi Moriya fue entregada a agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Webb para su detención por cargos de moneda estatal y armas.

Double Trouble: @CBPSouthTexas officers seize $248K in unreported U.S. currency, two handguns in outbound examination at #Laredo Port of Entry. @webb_county Sheriff’s Office arrested passenger on state charges. @HSI_SanAntonio also investigating. More: https://t.co/dOdepJUkt4 pic.twitter.com/cisf9gpnfE

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 24, 2022