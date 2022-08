El edil de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera lamentó que el municipio no podrá acceder a recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), al asegurar que no cuentan con el recurso económico necesario para participar en la bolsa.

En entrevista, el munícipe explicó que previó a anunciar el Fortapaz, se utilizaría recursos del Fondo 4 correspondiente a seguridad, no obstante la política cambió, lo que argumentó se sumaría a presuntos recortes presupuestales, dejando inviable aportar para participar en el nuevo fondo.

Es lamentable que en el tema de Fortapaz donde nosotros si alcanzamos recurso, no pudimos acceder, porque al principio nos dijeron que iba a salir de fondo 4 que es el fondo de seguridad y luego nos dicen que saldrá de fondo general y de donde, ¿no?, si ya nos recortaron dos millones y no es viable, no vamos a poder acceder.