A través de redes sociales circula un video donde un avión de Viva Aerobus presenta una falla en su motor después de despegar del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles y tuvo que regresar para realizar un aterrizaje forzoso.

La noticia trascendió más tarde debido a que ni el aeropuerto ni la aerolínea emitieron algún comunicado al respecto.

Fueron los pasajeros del vuelo 518 de Viva Aerobús quienes realizaron los reportes en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad confirmó la emergencia y luego posteriormente que todo estaba controlado. No había heridos.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022