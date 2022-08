Un total de once profesionales de diversos hospitales y unidades médicas familiares del país, se capacitarán en el Hospital General Regional No. 1 (HGR) No. 1 Morelia Charo, del IMSS Michoacán en materia de radiología e imagen, dentro del “Curso Profesional Técnico Bachiller de Radiología”.

Dicho curso cuenta con el aval del CONALEP, es de tipo presencial, diario e impartido por un periodo de tres años.

La titular del IMSS en Michoacán, Ma. Luisa Rodea Pimentel, puso en marcha dicho curso e indicó que el IMSS también funge como campo escuela, donde sus trabajadores abrevan conocimientos en diversas materias, técnicas y especialidades médicas, que les permite de manera posterior el acceder a mejores niveles de profesionalización en beneficio de la derechohabiencia.

Además, destacó la importancia de la próxima apertura del servicio de hemodinamia en dicho centro hospitalario, en virtud de coincidir con el curso puesto en marcha, donde los propios profesionales empatarán sus conocimientos de radiología e imagen, como apoyo en hemodinamia y de esta manera fortalecerán su preparación profesional técnica.

También estuvieron presentes en la apertura del curso mencionado, el doctor Javier Navarrete García, director del HGR No. 1 Morelia Charo; así como la doctora Wendy Lee Chacón Pizano y Doctor Efraín Arredondo Santoyo, titulares delegacional y hospitalario de educación en salud, respectivamente.