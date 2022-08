Integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) consideraron que la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cubre el perfil para estar al frente de la dependencia federal, lo que la pondría en una curva de aprendizaje en un momento de “emergencia educativa”:

En rueda de prensa virtual la organización expuso su inconformidad con quien es ahora la tercera titular de la SEP en lo que va del sexenio, situación que deja en incertidumbre la tuta educativa.

“Al ver su curriculum, no tiene el conocimiento, ni el perfil para ocupar el cargo, al no tenerlo no está nombrada ahí por la capacidad de resolución de problemas de educación”.