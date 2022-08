El alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola indicó que habrá sanciones para negocios de alimentos que no exhiban sus precios al público, además de que no cumplan con los lineamientos salubres.

En entrevista, el edil puntualizó que entre las sanciones podría ser el retiro del permiso para poder vender en la vía pública del municipio para quien no cumpla con esos dos rubros indispensables.

Por lo que aseveró que ya comenzaron a emitir estas sanciones, luego de que se realizaron supuestos cobros excesivos por el consumo de alimentos en uno de los portales.

Explicó que no tienen la facultad de regular los costos de los oferentes, no obstante, si pueden hacer que se exhiban los costos para que el consumidor elija el gastar o no en el producto.